『Coel 千鳥リバーコート グレー 36【2024年最新】 』はヤフオクでから04月23日 18時 24分に出品され04月23日 18時 24分に終了予定です。即決価格は15,405円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|コエル
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落札価格15405円
186 入札履歴
終了
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