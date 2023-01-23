『Coel 千鳥リバーコート グレー 36【2024年最新】 』はヤフオクでから04月23日 18時 24分に出品され04月23日 18時 24分に終了予定です。即決価格は15,405円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Coelのロングコートです。

今季も同じ型が出てますが、やっぱり千鳥が可愛いです^ ^

コートが増えてきて着用機会が減ってきたので出品します。

大事に使っていたのと5回程度の着用で比較的綺麗です。

出品はすこし迷っているので削除するかもしれません。



サイズ 36

※普段M〜Lでも十分着れていたので、大きめの作りかと思います



カラー···グレー



着丈···ロング



柄・デザイン···その他



季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コエル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Coel

千鳥リバーコート グレー

36