『Theory ノーカラーロングコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 03時 46分に出品され03月05日 03時 46分に終了予定です。即決価格は12,700円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 子供の卒業式用に7、8年前に購入したセオリーのノーカラーコートです。

ここ数年のダブルフェイスのオーバーサイズのノーカラーコートとは違い、裏地付きで細身のキレイめタイプです。



色はブラック。



サイズはセオリー表示でS、一般的な９号サイズに相当します。



着丈:約98cm 肩幅:約38.5cm(袖付け根から直線で) 身幅:約47cm(脇のすぐ下で) 袖丈:約62cm



2回着用のみで経過年数の割にはキレイな状態ですが、素人検品ということにご理解いただける方でお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Theory

ノーカラーロングコート