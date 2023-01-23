『iPhone14Pro 北米版 128GB SIMフリー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月10日 15時 55分に出品され04月10日 15時 55分に終了予定です。即決価格は32,039円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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シャッター音なし

私は、docomoとY Mobileを両方いれて使用していました。



iPhone 14 Pro 128GB ディープパープル

SIMフリー

ブランド：Apple iPhone iPhone 14 Pro

画面サイズ：6.1 インチ

内蔵ストレージ容量：128GB

SIM情報：SIMフリー

eSIMのみ

スマートフォン特徴：耐水、防水機能 ワイヤレス充電 GPS機能

認証機能：顔認証

Apple Pay：対応 Suicaも使えます。

センサー：加速度センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー(コンパス) 光センサー 近接センサー 気圧センサー

色：パープル系

付属品:箱

バッテリー最大容量：84%



ケース、スクリーンプロテクターをつけて使用していましたが、画面やカメラに細かい傷等がある旨ご了承ください。



本体の動作に不具合ございません。



箱には充電ケーブル、説明書は、ございません。



箱がいらない場合は、1000円引きにします。箱に少し汚れがあります。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル