『JOHNLAWRENCESULLIVAN 16AW コート【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 11時 28分に出品され04月19日 11時 28分に終了予定です。即決価格は29,172円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジョンローレンスサリバン 16awコレクションのオーバーサイズコートです

よりオーバーサイズで着用したかったので、袖丈をお直しで2cmほど詰めました(画像4枚目をご参照ください)

状態は7/10程度と思います



着丈:123cm

身幅:68cm

肩幅:51cm

袖丈:60cm



size:38

color:グレー

material:wool 100% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ジョンローレンスサリバン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ JOHNLAWRENCESULLIVAN

16AW

コート