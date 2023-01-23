『IENA コクーンショートダッフルコート【新品未使用】【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 18時 31分に出品され04月22日 18時 31分に終了予定です。即決価格は19,000円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きましてありがとうございます。m(_ _)m





【2021AW】

IENA

コクーンショートダッフルコート

【ホワイト】





とってもかわいいです。

どうぞよろしくお願い致します。m(__)m





サイトより↓

“FRENCH BLACK IENA”

IENA30周年を記念したBLACKを基調としたスペシャルなコレクション



イタリア、プラトー地区の老舗メーカーbellandi社の上質なウール素材を使用したダッフルコート。

ヘリンボーン織りで光沢感とフラットな表面感を表現し、女性がしなやかに着用できる、薄くてハリのある素材です。

通常のダッフルコートよりも軽く、程よく身体が泳ぐシルエット。

また、上質な原料を使用している為、美しいホワイトカラーに仕上がりました。

ビッグサイズですが肩の落ち具合、ボリュームのある袖、襟元の開きき等、女性が着用した際に大きく見えないフォルムにこだわったイエナらしいダッフルコートです。









【サイズ】

38

肩幅50

身幅68

着丈96

袖丈54.5

重さ1560g

袖口42





【カラー】

ホワイト





【素材】

表地:毛76%、ナイロン24% 裏地:キュプラ100%





【価格】

63800円



新品未使用ですが、一般家庭の自宅保管です。

古着や自宅保管にご理解のある方どうぞよろしくお願い致します。m(_ _)m





店舗購入品です。

高額になりますので、すり替え防止の為、返品対応はお許し下さい。









梱包は折り畳みまして梱包させて頂きます。

どうぞよろしくお願い致します。

m(_ _)m



#ベイクルーズ大好きぴよこ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: イエナ カラー: グレイ系/ホワイト系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ IENA

コクーンショートダッフルコート【新品未使用】