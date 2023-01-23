『GLOBAL WORK グレージュフード付きコート ダッフルコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 11時 40分に出品され03月27日 11時 40分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

GLOBAL WORKのキッズコート。信頼のブランドで、スタイルと機能性を兼ね備えています。



【デザイン】

フード付きのグレーのコートで、ファーが袖とポケットに施されています。寒い季節にぴったりの暖かさを提供します。



【機能性】

3つのボタンでしっかりと留まるデザイン。2つのポケットは小物を収納するのに便利です。



- ブランド: GLOBAL WORK

- 色: グレー

- 素材: ウール風

- デザイン: フード付き

- ボタンの数: 3

- ポケットの数: 2

- 袖のデザイン: ファー付き



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズ服(100cm~)>>>コート 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 100cm