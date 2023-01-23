『BACK CHANNEL ミラレーン ハンティングジャケット Ｌサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 05時 46分に出品され03月31日 05時 46分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BACK CHANNEL

MILLERAIN HUNTING JACKET

定価55000円位

BLACK Lサイズ



着丈74

身幅57

肩幅・袖丈はラグランのため無し



イギリスのミラレーン社の代表的なオイルドコットン生地を使用したハンティングジャケット。防水、防風、通気性に優れており着こむほどに味わいを増します。





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バブアー Barbour オイルドコットン

ミラレーン Britishmillerain millerain backchannel

フィールドジャケット ハンティングジャケット ワックスドコットン

春物コート 春物アウター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BACK

CHANNEL

ミラレーン

ハンティングジャケット

Ｌサイズ