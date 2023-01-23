『美品✨アンダーカバー モッズコート ペンドルトン生地 ライナー 3way レザー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月07日 10時 37分に出品され05月07日 10時 37分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】

ジャンアンダーカバー

john undercover



【特徴】

メンズ モッズコート ライナー フード 3way ラクーンファー 牛革 ロング ブラック 黒 ウール



【サイズ】2

平置き採寸です。多少の誤差はご了承ください。

着丈(後襟～裾先)：約 93cm

肩幅(袖山～袖山)：ラグラン

身幅(脇下～脇下)：約 48cm

袖丈(後襟～袖先)：約 71cm



【素材】

ウール100%



【状態】

目立った傷や汚れはありません(*^^*)



【発送】

プチプチ等での梱包の上、らくらくメルカリ便を予定しておりますのでご了承ください。



【購入先】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品

その他ネット購入

不要になった私物

など





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中古品にご理解いただける方のみ、ご購入お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アンダーカバー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品✨アンダーカバー モッズコート ペンドルトン生地 ライナー 3way

レザー