『【良品】ノースフェイス ライトダウン 軽量 SUMMIT SERIES【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 05時 48分に出品され03月05日 05時 48分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー表現が難しいですが赤ではなく朱色に近い色合いとなります。

軽量なので持ち運びも楽です。また断熱効果が高く着用回数増える事間違いないです☆



中古品となりますのでご理解よろしくお願い致します☆ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【良品】ノースフェイス ライトダウン 軽量 SUMMIT

SERIES