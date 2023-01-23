『80s L.L.Bean エルエルビーン グースダウンジャケット 刺繍【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 21時 11分に出品され03月28日 21時 11分に終了予定です。即決価格は17,848円に設定されています。現在955件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



80s llbean volume goose down jacket



1980年代エルエルビーンのダウンジャケット。

グースダウン採用。

ブラックロゴ刺繍、無駄の無いシンプルなディテール。

フード取り外し可能。

ドローコードで絞って着用可能。

ビンテージダウンですが、ダウン抜けは比較的少なくボリューム感のあるアイテムです。



着丈 72cm

身幅 68cm

裄丈 90cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80s

L.L.Bean

エルエルビーン

グースダウンジャケット

刺繍