『nanamica 2L GORE-TEX Cruiser Jacket【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 10時 02分に出品され03月04日 10時 02分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ...L(身幅65cm着丈74cm裄丈90cm)



カラー...ネイビー



※光の具合により実際の商品と多少異なって見える場合がありますが、あらかじめご了承下さい。



・ラグランスリーブのクルーザージャケット。

・表地には防水透湿素材の2L Polyester Twill GORE-TEX Fabricsを使用。

・裏地にはブランドチェック柄のコットン/COOLMAX®を使用。

・デザインベースはUSアーミー/ECWCS GORE-TEX Jacket。

・左右の胸にはファスナー付きセキュリティーポケット。

・腰ポケットはハンドウォーマー機能も備えた二重仕様。

・ファスナー付き内ポケット。



カラー：ネイビー

発売時期 2023AW

モデル SUAF366

定価 71,500円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ナナミカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ nanamica 2L

GORE-TEX

Cruiser

Jacket