『（美品）CANADA GOOSE Savona Bomber カナダグース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 14時 36分に出品され03月16日 14時 36分に終了予定です。即決価格は20,950円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カナダグースのダウンジャケットです。

数回着用の美品、サザビーリーグの品質タグ付き、国内正規品です。



サイズ:レディースS

カラー:エンジ系（暗めのレッド）

付属品:なし



着用感少なめ、ジップも生地も共にスレは少なく、写真の通り綺麗なコンディションです。

ダウンのボリュームも十分です。

リブ裏は気持ち着用によるスレはありますが、目立つものはないかと思います。



かなり暖かいお品につき、これからのシーズンのアウターをお探しの方、いかがでしょうか。

年々カナダグースは定価が上がりますので、お早めのご検討をお勧めします。



カラー···レッド

ライン···BLACK LABEL

素材(詰め物)···ダウン



管理番号16000123 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ （美品）CANADA

GOOSE

Savona

Bomber

カナダグース