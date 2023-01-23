『美品 国内正規品 モンクレール ブリエ 迷彩 カモフラ 大きいサイズ 5【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 13時 49分に出品され03月17日 13時 49分に終了予定です。即決価格は42,863円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ご覧頂きありがとうございます。



● ブランド



Moncler モンクレール

株)モンクレール





●商品名

Moncler BLIER GIUBBOTTO

国内正規品

美品MONCLER モンクレール BLIER/ブリエ カモフラ/迷彩柄 ロゴワッペン付き フーデッドダウンジャケット マルチカラー 大きいサイズ ビックサイズ







【素材・風合い】

モンクレールお馴染みの高機能ポリアミドシェルを採用。高い防寒性・軽量性・防汚性に優れた頼もしい仕様。中綿にはグースダウンとフェザーがたっぷり入り、高い保温力はもちろん、クッション性のある快適な着心地にも役だっています。



シンプルなデザインですが高級感、上品な一枚になっております！



ユニセックス、男女兼用でお使いいただけます。







●サイズ 5



詳細



着丈約68㎝

身幅約60㎝

肩幅約45㎝

袖丈約64㎝





● USED品



美品



※首元に薄い汚れあり！



全体的に若干の使用感はありますが、特に大きく目立つ汚れ、傷はなくまだまだご使用可能お品です。



小傷、小さい汚れなどは、ご理解、ご了承宜しくお願い致します





●個人での検品になります

最善の目利きで検品しているつもりですが人ぞれ価値観が違いますので古着にご理解宜しくお願いいたします



●基本的に検品してから、出品致しますが、万が一記載のない汚れなど、不備が合った場合は【評価前に】一声掛けて頂けると助かります





●発送は24時間以内にできるだけ発送いたします

発送方法はできるだけ綺麗に包装してから発送いたします！



●他にも色々と出品しておりますので #anon★フォロー割引あり★複数割引あり ご覧下さい



管理番号479

50985-2410-a26 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 国内正規品 モンクレール

ブリエ

迷彩

カモフラ 大きいサイズ 5