『ロアーズオリジナル ジップアップ ウールメルトンライダースジャケット コート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 20時 23分に出品され03月05日 20時 23分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ロアーズオリジナル ROARS ORIGINAL ◯



ウールメルトンライダースジャケット ◯



色・・ブラック（裏地ボアはネイビー）



サイズ・・M





内側はボアで防寒もしっかりしております◯



ライダースジャケットでウール仕様は珍しく、とてもかっこいいです◯





素人採寸になりますが、



着丈・・77センチ程



身幅・・53センチ程



気に入って頂けましたらぜひ^ - ^



こちら裏地の裾部分のボアに若干のスレ、ヘタリがありますが、

（画像に載せております）全体的には状態は良くキレイだと思います◯

ですが、新品ではありませんので、usedにご理解頂ける方に◯



プロフご覧の上、よろしくお願いいたします^ - ^







素材···ウール



カラー···ブラック



ジップ・ボタン···ジップアップ



フード···フードなし



コンパクトにまとめての発送になります◯ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ロアーズオリジナル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ロアーズオリジナル ジップアップ ウールメルトンライダースジャケット コート