『ミズノ ワールドウィン グローブ 旧ラベル 内野手用 コルク【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 22時 18分に出品され03月16日 22時 18分に終了予定です。即決価格は12,558円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ミズノ公式グローブになります。

多少の使用感、擦れなどございますが、

まだまだ現役としてご使用いただけます。



種類...グローブ

詳細...内野手用

人気モデル/シリーズ...ワールドウィン

サイズ...大人用





#AY_282

308 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>グローブ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ミズノ