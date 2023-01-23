『モンベル ライトダウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 08時 02分に出品され04月04日 08時 02分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンベルのライトダウン

1回使用しサイズが合わなかったため出品させていただきました。

状態については写真にて判断お願いします。

Ｍサイズ、グリーン、フード付きです。

1週間程度の出品となります。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンベル

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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ライトダウン