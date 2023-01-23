『カナダグース ダウンジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 12時 01分に出品され03月10日 12時 01分に終了予定です。即決価格は18,360円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カナダグース ダウンジャケット



3シーズン程所有して20回程度の使用だと思います

カラーはブラックに近いネイビー

サイズはXS

大切に使用してましたが使用感はあるので古着とご理解頂きご検討ください



フードのファーは着脱式です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース ダウンジャケット