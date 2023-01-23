『gopro hero11 +アクセサリーキット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月29日 08時 04分に出品され04月29日 08時 04分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 gopro本体と、収納ボックスに画像の通り白い汚れがあります。

最後の写真でわかる通りレンズに若干の傷がありますが、写りにはなんの問題もなく、動作もスムーズで、防水機能も大丈夫です。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>アクションカメラ・ウェアラブルカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ゴープロ