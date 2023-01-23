『✨美品✨ WOOLRICH リアルファーダウンコート レディース 大きいサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 02時 38分に出品され03月06日 02時 38分に終了予定です。即決価格は9,105円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐️古物を持つ業者のみが参加できるブランド卸オークションでの仕入になります。

⭐️コピー商品の類は一切取り扱っておりません。

⭐️確実な正規品ですが万が一コピー品であった場合全額返金させて頂きますのでご安心下さい。



⭐️他にもブランド品をお得な価格で出品していますので、よかったらご覧ください。

#naoブランド品販売



【商品概要】

WOOLRICH ウールリッチ リアルファーダウンコート 迷彩 フォックスファー



【状態】 写真11、12枚目ボタン変形、固定不良有り。その他は綺麗な状態になります。

写真にて全体の確認をお願い致します。



【サイズ】

（平置き簡易採寸）

肩幅：44cm

身幅：55cm

着丈：96cm

袖丈：64cm



【購入先】

業者間ブランドオークション



【備考】

カメラの仕様による色の違いや写真に写りこまない傷や汚れ等ある場合がございますのでご了承ください。



【付属品】

無し



【発送】

入金確認後１～２日を目安に発送させて頂きます



【梱包】

リサイクル資材を使用させて頂いております。ご了承ください。

小さく折り畳んでの梱包とさせて頂きます。



【古物商許可証】

埼玉県公安委員会許可第431250054886号



04825013



素材(詰め物)···ダウン



素材(詰め物)···ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ウールリッチ

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レディース

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