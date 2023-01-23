『カルテック 光触媒除菌脱臭機 KL-W01 専用スタンドセット【2024年最新】 』はヤフオクでから05月03日 04時 03分に出品され05月03日 04時 03分に終了予定です。即決価格は10,250円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品ですが、包装とビニールを子供が破いております。

スタンドとセットです。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用