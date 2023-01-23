『8 hachi ボアリバーシブルダウンベスト☆【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 14時 18分に出品され03月30日 14時 18分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ホワイト



着丈...ロング



素材(詰め物)...ダウン



去年、一目惚れで購入しましたが、小柄な私にはサイズ感が大きく、手放すことにしました。

リバーシブルでとっても可愛いです☆



アビアント

ZARA

nano・universe

ユニクロ

ブージュルード

アダムエロペ



肩幅...36cm

身幅...57cm

着丈...85cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 8 hachi ボアリバーシブルダウンベスト☆