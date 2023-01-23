『バーバリー 大きいサイズ 2XL ノバチェック 15号 ユニセックス 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 00時 57分に出品され03月13日 00時 57分に終了予定です。即決価格は10,732円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #ART古着レディースアウター



#ART古着レディース







ノバチェック ダッフルコート







トグルの革紐が若干劣化しておりますが、それ以外大きなダメージ汚れはございません。



大きいサイズですのでメンズのL〜XLほどのサイズ感でユニセックスでお召しになれます。







■ランク









A〜B







■素材







ウール

ナイロン









■カラー









BLACK

ブラック

黒









実寸平置



■サイズ 約 【㎝】











肩幅

44

身幅

59

総丈

79

袖丈

59.5





素人採寸の為、多少の誤差は御了承くださいませ。













Nランク

新品同様・未使用品

未使用の状態ですが保管時の目立たない傷などがある場合もある。

箱・保存袋・タグや保証書などが揃っていない場合もあります。









Sランク

使用感の少ない美品

汚れ・ダメージや使用感がほとんど無い状態。

保管によるスレ傷などがある場合もある。









中古Aランク

比較的キレイな中古品

小傷や角スレなどがある。

比較的大きな傷・汚れは少ない状態。









中古Bランク

部分的に使用感がある状態。

スレ、汚れなどがある。









中古Cランク

目立つスレ汚れが有り使用感がある。









中古Dランク

かなり傷・汚れ・角スレなどが目立ち、ほつれや破れが見られる場合もあります。欠損などある。











※ランク表記はあくまでも当方の目安の表示になります。

※付属品は商品のランク表記と状態が異なる場合もあります。













ヴィンテージ vintage ビンテージ USED ユーズド などがお好きな方にもオススメです。











ユーズドUSED中古品の御理解がない方、必要以上に状態をお気になさる方の購入はお控えくださいませ。









■購入先■



正規店 ブランドオークション リユースショップ

で購入いたしました真贋鑑定済みですので

ご安心くださいませ。













■返品につきまして■

商品が万が一偽物だった場合には、全額返金致しますのでご安心してご購入下さいませ。















プロフィールをご一読お願い致します。











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NO.B9B3 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ バーバリー 大きいサイズ

2XL

ノバチェック 15号



ユニセックス 黒