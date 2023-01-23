『Steal 黒 ダウンジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 22時 21分に出品され04月24日 22時 21分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即完売し、出回りの少ない商品です。

【スタイル】

このダウンジャケットは、ボリューム感のあるシルエットが特徴で、カジュアルなスタイルにぴったりです。



【素材】

ナイロン製で、軽量ながらも保温性に優れています。寒い季節に最適です。



【デザイン】

フロントジッパーと裾のドローコードがあり、フィット感を調整できます。リブ袖が風を防ぎ、快適な着心地を提供します。



- 色: 黒

- ブランド名: Steal

- スタイル: ダウンジャケット

- 素材: ナイロン

- デザイン: ボリューム感のあるシルエット

- 特徴: フロントジッパー、裾にドローコード

- 袖口: リブ袖



ご覧いただきありがとうございます。



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Steal

黒

ダウンジャケット