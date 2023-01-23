『美品＊ボーダーズアットバルコニー ダウンジャケット カシミア混 ペプラム 黒 M【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 15時 57分に出品され04月18日 15時 57分に終了予定です。即決価格は12,950円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◯アイテム

BORDERS at BALCONY

ボーダーズアットバルコニー

ペプラムノーカラーダウンジャケット



見頃にはふわふわのダウン、袖は両面フリース加工の2重織りウールカシミア素材のドッキングジャケットです。



ぽわんとしたバルーン袖、ウエストはアイコンのボーダーでマーク、そこから広がるペプラムフリルがとても可愛いです♡

フリルはドローストリングでボリューム感を変えられます。



早い時期から春先までジャケット感覚で羽織れるダウンとなってます。



使用感少なく綺麗です。

まだまだ楽しんでいただける状態です(^^)



春先まで愛用できるアウターをお探しの方に！



◯サイズ(cm)

サイズ38

肩幅 36

身幅 45

袖丈 63

着丈 61

※平置き実寸。誤差はご了承ください。



◯カラー

ブラック



◯梱包と発送

・丁寧綺麗を心がけて畳み、水濡れ防止の袋に入れて梱包いたします。

・安心してお取引いただくため、匿名配送＆追跡ありのメルカリ便でお届けいたします。



※中古品、自宅保管品だということをご理解の上、畳みジワや着用に問題ないわずかなシミなどの状態に敏感な方はご購入をお控えください。



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240116 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ボーダーズアットバルコニー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品＊ボーダーズアットバルコニー ダウンジャケット カシミア混 ペプラム 黒 M