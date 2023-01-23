『Apple Watch アップル ウォッチ チェーン ブレスレット バンド【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 05時 09分に出品され04月19日 05時 09分に終了予定です。即決価格は10,250円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ローズゴールド



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#AppleWatch #アップルウォッチ #チェーン #ブレスレット #バンド



【590610424445】Apple Watch アップル ウォッチ チェーン ブレスレット バンド 42/44/45mm ローズゴールド



になります♪

☆新品未使用☆



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☆全商品→送料無料☆



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୨♡୧ 表記サイズ ୨♡୧

42/44/45mm





୨♡୧ 対応機種 ୨♡୧

Apple Watch

シリーズ7/6/5/4/3/2/1/SE





୨♡୧ 商品説明 ୨♡୧

高級感 溢れる ステンレス素材 の Apple Watch ( アップルウォッチ ) の チェーン バンド になります♪ 細身のチェーンでブレスレットのようなエレガントさがあり、 デートなどのプライベートはもちろんのこと、ビジネスや結婚式、パーティなどのフォーマルシーンにも使えます。

※サイズ調整時は工具が必要です。





୨♡୧ カラー ୨♡୧

ローズゴールド





୨♡୧ 注意事項 ୨♡୧

✧発送方法は匿名配送になります。



✧郵便局からの発送になりますので、土日祝の発送は出来かねます。



✧自宅保管になります。神経質な方は購入をお控えください。



✧空気清浄機完備の部屋で保管しておりまして、ペットの飼育もしておりません。



✧寸法は平置きで計測致しております。計測の仕方によっては異なる場合がございます。



✧光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。



✧こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんのであらかじめご了承ください。



✧その他注意点プロフィールに記載しておりますのでそちらもご確認をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

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