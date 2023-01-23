『1 / 7 【美品】ノースフェイス ダウンジャケット ネイビー メンズM【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 11時 59分に出品され04月10日 11時 59分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○THE NORTH FACE

ザ ノースフェイス





ダウンジャケット











◯ size: メンズ M





着丈 66 cm

身幅 56 cm

肩幅 44 cm

袖丈 62 cm





素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。







◯ 色 : ネイビー







◯ 状態: 【美品】



コンディションは良好です。

まだまだお使いいただけます。





◯ 古着はすべてクリーニング済で、

一つ一つ大切に個包装しております。





また、当方はタバコは吸っておらず、

ペットも飼っておりません。





安心してお買い求めください。





◯ 発送方法は、匿名配送、追跡機能や安心補償のついているメルカリ便で発送いたします。





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66 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 1

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【美品】ノースフェイス ダウンジャケット ネイビー メンズM