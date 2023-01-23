『極美品★ モンクレール AMIOT 2023年F/Wモデル サイズ3 国内正規品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 03時 04分に出品され03月13日 03時 04分に終了予定です。即決価格は109,200円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 モデル：AMIOT アミオット

サイズ：希少サイズ 3



肩幅:45

身幅:55

袖丈:65

着丈:63

(素人採寸になりますので、若干の誤差はご了承下さい)



カラー：ブラック





★2024年2月にモンクレール直営店の大丸京都店で自ら購入した国内正規品です！



今季もモンクレール国内直営店で継続販売しているモデルです。

2024年F/W、国内正規定価268,400円





確実に国内正規品ですのでご安心下さい。

国内モンクレールにてアフターサービスを受けられます。



短時間で5回程度しか着ていないので汚れやダメージは無く、アニメタグもキレイな状態です





今回、違うライダースダウンジャケットを購入致しましたので出品致します。





なお素人の個人自宅保管品となりますので、目立たない程度の傷や汚れはご了承下さい。



当方、身長175センチ、体重69キロ

普段はMサイズを着用しています。

直営店で試着して購入致しました。



体型には個人差がありますので、採寸してるサイズを参考にしてみて下さい。





＜注意事項＞



・極美品ではありますが、素人保管のため神経質な方は購入をお控え下さい。



・すり替え防止の為、返品はお受けしておりません。予めご了承下さい。







スマートなフィット感が特徴のAmiotショートダウンジャケットは、撥水性に優れたナイロン素材を使用しています。ダウンジャケットの細いボーダー状キルティングとオーバーサイズのジップポケットが、グラフィックなニュアンスを添えています。マンダリンカラー、肩、肘はコンパクトなパッドで仕上げ、スタイルのインスピレーションに結び付けています。





＜詳細＞



・撥水素材を使用

・撥水素材の裏地

・ダウンパディング入り

・ジッパーでクローズ

・襟と袖口はスナップボタンでクローズ

・表側と内側のポケットはジッパー付

(公式ホームページより参照) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品★

モンクレール

AMIOT

2023年F/Wモデル

サイズ3

国内正規品