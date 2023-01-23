『Sasquatchfabrix 和柄 コート、パンツセットアップ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 17時 42分に出品され04月19日 17時 42分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 柄・デザイン···その他



カラー···ブルー

サイズ表記がないのですが、Lサイズくらいだと思います。

同じ素材のパンツも出品しております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: サスクワァッチファブリックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Sasquatchfabrix

和柄 コート、パンツセットアップ