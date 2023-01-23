『ブルーレーベルクレストブリッジ コート パステルブルー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 09時 47分に出品され04月06日 09時 47分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セールタイム中！限定価格で提供中です。



ブルーレーベルクレストブリッジ 水色

数量限定色です。



色は綺麗なパステルカラーの水色

写真よりも実物で見る方が綺麗です。

ボタン無しの金色Zipperでベルト付き。

前を閉じている時は、お嬢ぽく見え

開いている時はカジュアルに見えます。



ベルトを後ろにつけると

お腹のくびれが綺麗に見え

スタイルよく見えます⭐︎





定価は約８万円程度

サイズ:38

着用回数は3回程

ベルトは使用せずに使ってました。

汚れ・毛玉・色落ちも無く美品です。

家族に1人喫煙者います。

カラー···ブルー



着丈···ミドル



着丈···ミドル



カラー···ブルー



フード···フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ブルーレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ブルーレーベルクレストブリッジ コート パステルブルー