『フィルソン【FILSON】【マッキーノウールベスト】【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 16時 48分に出品され03月12日 16時 48分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フィルソン【FILSON】【マッキーノウールベスト】

カラー：、ネイビー、

サイズ

L（肩幅：37cm、身幅：58cm、着丈：64cm）

素材バージンウール100%



上質なバージンウールを100%使用した、Filsonを代表するマッキーノウールベスト。

温かいだけでなく撥水性、耐久性もあり、長くお使いいただけるアイテムです。ポケットやハンドウォーマーも備えており、機能性も十分。

カラーによってはスーツの下に着ていただいたりと、アウトドアなどのカジュアルなシーン以外でも活躍してくれます。



「どうせ持つなら丈夫な物を」という目的でワシントン州シアトルに創立された老舗アウトドアブランド。

シンプルで上品なデザインとクオリティの高い素材を使用しており、ピクニックやキャンプなどのアウトドアにも最適です。海外で様々な有名人にも愛用されており、世界的に評価されているブランドです。



着用回数５回以内の美品です



ボーイズマーケット

リゾルト

ノーザンアイランド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ フィルソン【FILSON】【マッキーノウールベスト】