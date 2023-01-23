『録画機能付き♪バックカメラモニターセット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 17時 13分に出品され04月29日 17時 13分に終了予定です。即決価格は29,467円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 G-1770-T





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ご覧頂きありがとうございます！！

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◎開店以来♪大好評♪

◎人気?売れ筋品を取り揃えました。

なので常に在庫品薄ではございますが、出来る限りすぐにご提供するように準備いたします。

◎1~3日以内での発送完了を目指しております。









【録画機能搭載】

モニターにメモリーカードを挿入すれば、エンジンを始動で自動的に録画を開始、録画データをメモリーカードに保存します。前後左右4台のカメラの同時録画が可能です。



【画面分割表示機能】

単画面表示以外に、2～4分割の表示モードに切り替えることができます。カメラでないと見れない死角の確認に最適です。



【業界初の10インチ大画面】

迫力のある大画面でカメラ撮影映像をリアルタイムで確認、録画した動画データもモニターで楽々確認できます。



【IPS方式液晶パネル搭載】

高品質IPS方式液晶パネルを採用。高精細かつ高輝度な画面を実現し、可視視野角も既存品より大きくなり、斜めからから見ても色の変化や輝度の変化が少なく見やすくなりました。



【高画質AHDカメラが4個付属】

カメラをお好みの位置に設置できます。AHDカメラは従来のアナログカメラと比較して、約2倍もの高画質での監視が可能になります。さらにIP68防塵防水構造で雨天に濡れても問題ありません。

前後左右の死角をなくす：モニターは同時にカメラ4個分の映像を確認することが出来ます。車線変更時や前後左右の安全確認、荷物の盗難や紛失などの時にも活躍します。



【正像・鏡像の切り替えが可能】

メニューリストからすべてカメラの映像を、個別に正像・鏡像表示に切り替えることができます。

ガイドラインON/OFF：必要に応じて、バックカメラのガイドラインを常時表示、バック連動表示、非表示に設定することができます。



【連動機能搭載】

バックカメラとサイドカメラのトリガー線を接続すれば、バック時や右左折時にカメラの自動切り替えができます。



【リモコン付き】

細かな設定はリモコンで！カメラの切替や録画のON/OFFはもちろん、正像・鏡像の切り替えや分割画面表示モードのなどの操作も行えます。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>車>>>カーナビ 商品の状態: 新品、未使用

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