『ドンキーコート イギリス 70s ヴィンテージ ビンテージ ブラック 黒系【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 06時 52分に出品され03月16日 06時 52分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩幅49身幅57袖丈59着丈81

Mサイズですがアジア規格のMでは無くUKサイズですのでゆとりが有り大きめなのでサイズカテゴリーはＬにしました。実寸参考になさってください。



現在では手に入りにくい稀少な本場のイングランド製(英国製)です。中国製ではありません。近年のユーロアイテムの人気により高騰しているイギリスのワークジャケット、ドンキーコートです。



イギリスの労働者の防寒のために着用したワークウェア。素材にはしっかりと目の詰まったメルトンウールが使用されており防寒性が高いです。



ブラック系のシンプルなカラーリングのアイテムですので、どんなスタイルにも合わせやすく飽きの来にくいデザインになっています。



目立つ傷汚れ等無く状態はヴィンテージ古着ですが悪くないと思います。状態良好です。写真ご確認くださいませ。お洗濯済みです。送料込み匿名発送です。圧縮し梱包致します。即購入大丈夫です。どうぞ宜しくお願い致しますm(__)m



裏地無し

ポケット有り



英国製

イングランド製

MADE IN ENGLAND



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カテゴリ ファッション

メンズ

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