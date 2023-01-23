『ビューティー&ユース☆ フードノーカラーコート グレー M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 01時 54分に出品され03月19日 01時 54分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



フードをとるとノーカラーコートになる2Way仕様です。一回着用してそのままクローゼットに保管してました。出品にあたり検品しましたが特に目立つ汚れ傷は見当たりませんでしたが、細かいことが気になる方のご購入はお控えください。



＜商品情報＞

☆一回着用

☆グレー

MEDIUM:着丈84 肩幅37 胸囲101.7 すそ周り104.7 そで丈59.5

☆ウール90ナイロン10

☆キュプラ100

☆BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS

☆BY Beauty&youth

☆38500円



＜商品説明＞公式より抜粋

・しなやかでふっくらと柔らかい上質な素材感が魅力の2WAYのフード付ノーカラーコートカジュアルな印象のフード付きコートとしてフードを取り外して女性らしいノーカラーとしてスタイリングにあわせてアレンジ頂ける優秀アイテム。

・すっきりとしたシルエットと程よい着丈で上品で大人の雰囲気を演出してくれる一着。

デイリーから、お出かけまでがらりと雰囲気が変わっても対応頂けます。



＜補足memo＞

☆素人採寸、撮影。誤差はご容赦ください。

☆ペットなし。☆タバコなし。

☆即購入歓迎。

☆交渉・コメント中でも即決優先。

☆梱包サイズにより発送方法をゆうゆう↔️らくらくに変更する場合があります。

☆あくまで個人保管のものということをご理解お願い致します。

☆ショップのクオリティーを求める方はご購入をお控えください。



#Cinnamonの出品一覧 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ビューティアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ビューティー&ユース☆

フードノーカラーコート

グレー

M