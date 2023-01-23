『Huawei Watch GT3 Pro 46mm クラシック【 新品・未開封】【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 08時 56分に出品され03月20日 08時 56分に終了予定です。即決価格は13,640円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ベルト:グレイ レザー ベルト(Gray Leather Strap）になります。



HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46mm は伝統を革新する、最先端の技術とクラシックな美が融合した上質なスマートウォッチです。ケースにチタンを、風防にサファイアガラスを採用し時計としてのレベルが一段上にあがりました。健康管理を可視化する機能を多数備え、堅牢な防水性でさまざまなスポーツのお供に連れていくことも可能です。



チタンケースにサファイアガラスの風防

タッチスクリーン及びチタン製の回転式リューズでも操作が可能でビジネスとスポーティなスタイルを融合させたモデルです。



14日間のロングバッテリー

通常使用で14日間使えるロングバッテリーを搭載（※1）。



多彩な健康管理機能

血中酸素レベル・睡眠・心拍数・ストレス・月経モニタリングに対応（※2）。Healthy Livingで設定で、就寝時間、飲水量、ワークアウトなど、あなたの健康管理機能として使用できます。



Bluetooth通話対応

Bluetooth通話や電話の着信拒否、SMSのクイック返信（※3）に対応。



防水

IP68、5ATM防水規格及び最大水深30mのフリーダイビング技術標準規格に対応した堅牢な防水性でさまざまなスポーツのお供に連れていくことも可能です。



100種類以上のワークアウトモード

フリーダイビング（※4）、ランニング、サイクリング、登山、水泳、スキーなど、100種類以上のワークアウトモードが選択できます。ランニングルートを記録することができ、計測したデータに基づいて、トレーニングのパフォーマンスを最大化できます。





●サイズ：w46.6mm H46.6mm D10.9mm

●重さ：約54g※ベルト含まず

●カラー：グレー

●ディスプレイ：1.43インチAMOLED（有機EL）466×466ピクセル

●センサー：加速度センサー / ジャイロセンサー / 光学式心拍センサー /磁気センサー /気圧センサー/温度センサー

●防水：5ATM/IP68

●通信規格：Bluetooth（R）5.2 BLE

●付属品：充電クレードル付USBケーブル / クイックスタートガイド 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートウォッチ・ウェアラブル>>>その他スマートウォッチ本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ファーウェイ