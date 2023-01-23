『新品 22AW【サステナブル】ビッグラペルコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 13時 25分に出品され04月26日 13時 25分に終了予定です。即決価格は14,395円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 22AWのコートです。

タグ付きの新品になります。

自宅保管の為、店舗同様の新品をお求めの方は購入お控えください。





定価 ￥47,300



カラー チャコール

サイズ F









↓以下公式引用





商品サイズ F／着丈90 | 肩幅53 | バスト134 | そで丈55.7





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裏地:あり

光沢感:なし

透け感:なし

ポケット:あり (左1右1)

伸縮性:なし

生地の厚さ:厚手

洗濯方法:ドライクリーニング

ボタン:あり

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《環境配慮》

オーバーサイズだからこそ、こなれた印象に仕上がる。ジャケット感覚でおしゃれに防寒できる、小顔効果のある大きな襟が魅力のウールコート



◆2022-23秋冬◆

ADAM ET ROPE FEMME



【Material】

RESCWOOL(レスキュール)に、強度のためにリサイクルナイロンをブレンドした、接結タイプのダブルクロス素材。 ※RESCWOOLとは:ごく限られた国内の工場で丁寧に仕分けされたウール製品のリサイクル綿と、徹底した綿・糸の管理を行う紡績工場から作られた安心安全なリサイクル糸を使用した生地。後染めが可能なのも特徴。



【Design】

逆三角形のようなフォルムが印象的な、ひざ下丈のハーフコート。大きな襟は、こなれ感はもちろん、小顔効果も期待できるデザイン。ラペルを閉じても着用可能なリーファーフロントで、Pコートのような雰囲気のある一着。胸位置にはハンドウォ－マーポケット、パネルラインにはシームポケットが付いているという機能面も嬉しいポイント。



【Color】

スタイリングに取り入れやすいブラックとチャコール、優しい雰囲気のあるクリームの計3色展開。



カラー...グレー

素材...ウール



着丈...ミドル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アダムエロペ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品

22AW【サステナブル】ビッグラペルコート