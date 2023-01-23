『2万円引！CLANE COLLARLESS WOOL COCOON COAT【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 00時 25分に出品され03月26日 00時 25分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在788件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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COLLARLESS WOOL COCOON COAT



CLANE クラネ



定価55,000円



ネイビー

サイズ1

新品未使用タグ付き



即完商品



他のコートばかり着ているので、

未使用なうちにお譲りします。





風合いの良さを重視したベーシックなノーカラーコート。身頃はややコクーンシルエットで、袖も立体的にしているので全体的に女性らしいシルエットになっています。長めの丈も大人っぽくデザインもシンプルなのでON/OFF問わず着用できるデザインです。生地はコートに使用するウール原料の中で最高級の原料を使用し、別々の色で染め上げたシャンブレーツイルをビーバー仕上げにしているので、メランジ感と綾目がミックスされた特徴的な生地に仕上がっています。とても軽くて着やすいのもおすすめポイントです。





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等お好きな方 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: クラネ カラー: ブラック系/グレイ系

カテゴリ ファッション

レディース

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