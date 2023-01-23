『Msize THE NORTH FACE ヌプシ ショート【2024年最新】 』はヤフオクでから04月28日 05時 00分に出品され04月28日 05時 00分に終了予定です。即決価格は11,110円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 the North face ノースフェイス ショート ヌプシ ジャケット レディース



ヤフーショッピング スポーツオーソリティ

にて新品購入致しました。



着用2.3回ほどで美品です。





- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: 黒

- サイズ: M

- ロゴ: 刺繍ロゴ



1992年、エクスペディション向けに開発し、1990年代のTHE NORTH FACEを代表するヘリテージモデルであるヌプシジャケットのデザインを踏襲したショート丈のジャケット。裾のアジャスターコードを絞るとふわりとしたシルエットで女性らしさが引き立ちます。環境に配慮したリサイクルダウンを中わたに使用。表地は強度がある50デニールのリップストップリサイクルナイロンにはっ水加工を施し、パックに干渉する肩部分は厚手のナイロン素材に切り替えています。静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用。アウトドアからタウンユースまで、幅広く活用できる１着です。

2022年秋冬シーズンよりサイズ感を見直し、着丈を約2サイズ長くし、よりバランスよいサイズ感にアップデートしました。



神経質で方のご購入はご遠慮お願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Msize

THE

NORTH

FACE

ヌプシ ショート