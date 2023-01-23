『ダイソン Dyson Pure Hot+Cool Link HP02 IB【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月14日 01時 36分に出品され05月14日 01時 36分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ダイソン Dyson Pure Hot+Cool Link HP02 IB空気清浄機能付ファンヒーター

dyson HP 02



color: SILVER



2016年製造

動作確認済み



●ナイトモード

静音運転に切り替え、LEDディスプレイを減光します。



●冬はヒーターとして ヒーター 暖房

冬は清浄された暖かい風で、より早く、均一に部屋を暖めます。3



●夏は扇風機として 扇風機

夏はスムーズで清浄された涼しい風を届けます。



●オートモード

室内の空気の状態をモニター、反応し、風量を自動で調整します。



同梱されている

コードの長さ

1.8ｍ



最小 / 最大消費電力4

涼風モード

5.1w / 40w



温風モード

1,200w



高さ 632mm

幅 222mm

奥行き 222mm

本体質量 3.91kg



首振り機能、タイマーあり

Dyson Linkアプリ、自動温度制御機能、Wi-Fi対応、スケジュール機能付き。

使いやすく万能な冷暖房器具です。

羽がないため、小さなお子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。



※デジタル表示部分が一部欠けています(4枚目参照)が、使用には問題ございません。

・その他、大きな傷は見当たりませんでしたが、小さいキズやスレがございます。

・動作確認済み

・リモコン付属しています。



※箱、説明書はありません。



ダイソン モデル名...Pure Hot+Cool Link 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイソン