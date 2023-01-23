『【700フィル】ノースフェイスサミットシリーズダウンジャケットメンズL【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 20時 11分に出品され05月13日 20時 11分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【700フィル】ノースフェイスサミットシリーズダウンジャケットメンズL





★700fillで暖かいダウンです。



★サミットシリーズ



★ノースフェイスコリア製、YKK ZIP、刺繍ロゴ





状態 ：リペア、キズ、パーツかけあります【10,11枚目画像参照】



カラー：ワインレッド



サイズ：メンズL

着丈約69cm

身幅約62cm

肩幅約56cm

袖丈約66cm



※素人採寸です







☻ウィンタースポーツ、グランピングなど、

アウトドアにもおすすめ

☻クリーニング済



まだまだ着ていただける状態です



一点物なので、早いもの勝ち！





よろしくお願いします。







☻送料無料

☻匿名発送

☻自宅保管/タバコ無し・ペット無し

☻即購入・無言購入OK



△多少の使用感でも気になる方はご遠慮ください

△出品時に確認しておりますが、細かいキズやヨゴレを見落としている場合もございます。ご了承ください。





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A118 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【700フィル】ノースフェイスサミットシリーズダウンジャケットメンズL