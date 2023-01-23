『【さや様専用】 theory luxe セオリーリュクス ノーカラーコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 19時 47分に出品され03月18日 19時 47分に終了予定です。即決価格は19,320円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品番号：03-0409649

定価金額：86,900円（税込）

サ イ ズ ：40サイズ

着丈約110㎝ 肩幅約49cm 身幅約55cm 袖丈約58cm

ボタン3箇所（写真8枚目）

素 材：（表地）毛90%・ナイロン10%

（裏地）キュブラ100%

カ ラ ー ：ブラック

備 考：新品未使用（タグ付き）

すっきりとした首元を演出するノーカラー

コート。

上質なウール素材の仕立、適度な光沢と

軽やかな風合いが高級感をプラスして

います。あたたかな着心地で肌寒い季節に

重宝します。

※5~7枚目参考写真 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: セオリーリュクス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【さや様専用】

theory

luxe

セオリーリュクス ノーカラーコート