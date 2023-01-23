『極美品/COMOLI コモリ/コットンフーデットコート/サイズ2/ネイビー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 19時 49分に出品され03月14日 19時 49分に終了予定です。即決価格は24,960円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COMOLI(コモリ)のコットンフーデットコートです。



人気で毎年完売していた商品。

すごくカッコよく暖かいです。



ベンタイルと同じ糸で作られた、しっかりと目の詰まったハリと撥水性のあるコットン生地を使用したコート。

フロントはボタン、両サイドにポケットの付いたシンプルなフーデッドのデザイン。

ラグランスリーブに広がりのあるざっくりとしたAラインシルエットも特徴的。

袖裏には滑りの良いキュプラ生地、また身頃には暖かみのあるナッピングウール生地を総裏で張り付けてあるので保温性もあります。

着用を繰り返すことで、自分の形に生地が馴染む、経年変化も楽しみな一枚です。



2回短時間の着用のみで、大変キレイです。

実物の画像8〜10は、光の反射で色あせているように見えますが、サンプル画像1〜5と同様の状態です。

また、生地の特性上、凹凸やシワがあります。

画像7参照。



COMOLI 2022 Fall / Winter Collection

サイズ詳細

サイズ：2

着丈： 106cm

身幅： 63cm

裄丈：87cm

肩幅： ラグラン

※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

カラー：ネイビー

付属品：無し

定価（税込）： 132,000円



すり替え防止のため返品はお受けできません。

商品受け取り後、速やかに受け取り連絡をしていただける方のみ、購入をお願いいたします。



他のフリマサイトにも出品しておりますので、売り切れの際はご容赦ください。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品/COMOLI

コモリ/コットンフーデットコート/サイズ2/ネイビー