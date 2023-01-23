『TAION BEAMS LIGHTS ベトジャン リバーシブル インナーダウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 14時 12分に出品され03月05日 14時 12分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AW22のTAIONのBEAMS LIGHTS別注モデル、Tベトジャン リバーシブル インナーダウン、サイズはL、カラーはブラックです。



珍しいベトジャン風のインナーダウンで、着回しがしやすいリバーシブルです。



以下、オンラインの説明です。



【デザイン】

BEAMS LIGHTS×TAIONの別注シリーズ第3段。

・インナーダウンでありながら程よい余裕を持たせ、単品使いも可能にしたオリジナルフィッティング。

・中綿には日本基準800フィルパワーのダウンを使用し、両面に表地を使用したリバーシブル仕様。

・表面はベトナム戦争からアメリカへ帰還する米兵が、寝袋やパラシュートの生地を使って、ベトナム由来の刺繍を施し作った土産物のジャケットであるベトジャンをモチーフとしたデザイン。

・裏面はキルトライナーのジップブルゾン型。

・脇部分の開閉式ZIPでシルエット調整が可能。

・パッカブルで付属のポーチに収納可能。

リーズナブルでありながら、かつてない要素をふんだんに盛り込んだインナーダウンが、今まで以上にアップデートして再登場しました。





表地：ナイロン100%

中わた：ダウン95% フェザー5%

パイピング部分：コットン100%

裏地：ナイロン100%

刺繍部分：ポリエステル100%





オンラインのサイズスペックは、



着丈 : 69.0cm

肩幅 : 49.5om

身幅 : 67.5cm

袖丈 : 63.5cm

です。



新品未使用です。

すでに再販も終わっているため、今後の追加の有無は分かりません。



こちら、小さく折りたたんで発送します。

配送時の折ジワはご了承願います。



※購入される方、コメントされる方は事前にプロフィールを御一読ください。

ご購入いただいた際は、プロフィール欄に記載した注意事項に同意したものとさせていただきます。



他のフリマアプリ・サイトでも並行して販売しております。

方々で価格が異なりますが、手数料の違いからお値段も異なりますのでご了承願います。

また、時間差での売り切れはご容赦ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: タイオン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TAION

BEAMS

LIGHTS

ベトジャン

リバーシブル

インナーダウン