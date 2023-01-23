『ビームスf ダウンコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 22時 27分に出品され03月17日 22時 27分に終了予定です。即決価格は10,790円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名：ダウンコート



状態：ダウン特有の抜けがありますが目立つ傷や汚れはありません



カラー：ネイビー



生産国：イタリア



サイズ：S 採寸は約寸です



肩幅47 身幅55 着丈72



Tシャツ一枚に着てもかなり温かいです。



ウールリッチのアークティックパーカーのイメージです！





質問は気軽にしてください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ビームスエフ カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ビームスf



ダウンコート