『【ほぼ未使用】Polo University Clubライナー付きトレンチコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 06時 01分に出品され03月10日 06時 01分に終了予定です。即決価格は12,150円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Polo University Club(ポロ ユニバーシティ クラブ)のライナー付きトレンチコートです。80s



#その他出品はこちら

#その他ラルフローレンはこちら

#その他コートはこちら



※ラクマでも同商品販売しています！

どちらか無くなり次第取り消しをさせていただきます。



カラーオリーブ

サイズ 44L

肩幅58

袖幅58

身幅63

着丈128



素材表地：

綿 60%

ポリエステル 40%

裏地：

ポリエステル 65%

綿 35%

ウール 80%

ビスコース 20%



あまり使用感の感じられない商品です。

ライナー付き、首元の黒襟はボタンで取り外し可能です。

袖も破れなく、補修用ボタンも付いています。

ずっしり重く、高級感あります。

ライナー付きなので、これからのスリーシーズン使えるかと思います。



※中古品ですので掲載写真や記載内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。



#ラルフローレン #POLO #POLOralphlauren #ヴィンテージ #ビンテージ #80年 #90年 #ポロユニバーシティクラブ #poloUniversityClub #古着 #USED

カラー...グリーン

柄・デザイン...無地

ライナー...ライナー取外し可

フード...フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【ほぼ未使用】Polo

University

Clubライナー付きトレンチコート