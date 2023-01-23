『public tokyo S140メルトンオーバーサイズステンカラーコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 14時 02分に出品され03月18日 14時 02分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年前に新品で購入しましたが2〜3回着てしまわれていました。着る機会がなさそうなので出品します。

1番下のボタンだけ取れてしまったので付け直してあります。

サイズは01です。

ネイビー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: パブリックトウキョウ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ public

tokyo

S140メルトンオーバーサイズステンカラーコート