『Airness S 低濃度オゾン発生器【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 15時 35分に出品され04月09日 15時 35分に終了予定です。即決価格は7,262円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Airness S 低濃度オゾン発生器

購入しましたが使用せず保管してありました。

新品未使用です。



コンパクトサイズの「低濃度オゾン発生装置」。

Airness S（エアネスS）は部屋の空気から低濃度オゾンをつくり、同時発生するイオン気流で拡散させる低濃度オゾン発生装置です。



多重リング状の金属電極と針状の電極の間に高電圧を掛けることでコロナ放電という雷のような現象が起こります。空気中の酸素（O₂）や水蒸気（H₂O）にコロナ放電が作用し、オゾン（O₃）やイオンを生み出します。イオンは風となって「マイナスイオン気流」を起こしオゾンを拡散させます。



空気中に浮遊する塵やホコリ、雑菌、ウイルス、アレルゲンなどの花粉やカビの微粒子など浮遊物に帯電し無害化します。



使って頂ける方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。

自宅保管ご理解ください。



お値下げ不可です。

売れなければ徐々にお値段下げていくつもりです。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用