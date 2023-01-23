『【新品タグ付き‼️】Mystrada ジャケットコート ホワイト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 06時 55分に出品され04月15日 06時 55分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アルページュストーリーは普段値下げをしないので大変お得です！定価4万円以上の商品です。



秋冬物を早めにお値下げして出品いたします。



新品未使用タグ付き ビニール保管、届いたままの状態 ハンガー付き



【ブランド】

Mystrada マイストラーダ

定価40700



【サイズ】

・自己測定 目安

肩幅:40cm 袖丈:59.5cm 着丈:73cm

161cm細身体型でほんの少しオーバーサイズ

ちょうどいいと思いました。



・サイズ38



【デザイン・商品詳細】

・ジャケットとコートのいいとこどりのジャコット。

・素材もしっかりしており冬の防寒コートとしても使えます。

・メタルボタンでクラシック。

・ホワイトカラーは清潔感があり、春や秋のコーディネートに最適です。



【状態】

・新品未使用タグ付き ビニール保管、届いたままの状態 ハンガー付き









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着丈···ミドル

カラー···ホワイト

柄・デザイン···無地



★ #miu_buy ★







- ブランド: Mystrada

- 商品名: ジャケット

- 色: ホワイト

- 価格: ¥40,700

- デザイン: ダブルブレスト

- スタイル: カジュアル



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: マイストラーダ

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ジャケット・アウター タグ 【新品タグ付き‼️】Mystrada

ジャケットコート ホワイト