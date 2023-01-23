『TO BE CHIC♡ウールコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 18時 50分に出品され04月03日 18時 50分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TO BE CHICのウールコートです♡

一目惚れでサイズが少し大きいですが購入してしまって、１回着用後クリーニングして保管してました。

ほぼ未使用ですが5年近くクローゼット保管なのでご了承くださいm(_ _)m

サイズ 40 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: トゥービーシック

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TO

BE

CHIC♡ウールコート