『定価35,200円 BEAMS PLUS L-2Bダウンジャケット ビームス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 11時 48分に出品され03月23日 11時 48分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価35,200円 BEAMS PLUS L-2Bダウンジャケット ビームス プラス MA1 サイズS



ビームスプラスらしいハイスペックなL-2BU.S.AIR FORCEがライトゾーン用に開発したフライトジャケット、タイプL-2Bをベースに、サイズ感やディテールをアレンジ。ライニングにフランス産グレイダックダウンを内蔵し保温性を上げ、裏地はスムースなポリエステルツイルに変更し、着心地の軽さを追求しています。フロントのボックスタブ部やライニングに内ポケットを付け、オリジナルのデザインを踏襲しながらもタウンユースに向けてアップデートされています。



サイズ:S(着丈:63㎝ 肩幅:40㎝ 身幅:54㎝ 袖丈:60㎝)

※素人計測になりますので多少の誤差はご了承下さい。



カラー:カーキ



素材:表地ナイロン100% その他画像参照して下さい



状態:特別大きなダメージなし



※24時間以内にご決済頂けない方、1ヶ月以内に落札者都合のキャンセルしている方、新規IDの方は入札をお控え下さい。



※自宅保管です。ご自身が少しでも神経質だと感じる方、完璧を求める方は入札、購入をお控下さい。付属品などは基本的に画像に写っているものが全てです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ビームスプラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 定価35,200円

BEAMS

PLUS

L-2Bダウンジャケット

ビームス