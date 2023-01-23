『2024 ELECTRIC ROTECK GREY VIOLET 調光 ゴーグル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 03時 02分に出品され03月09日 03時 02分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■2024 ELECTRIC エレクトリック ROTECK ローテック MATTE GREY NURON VIOLET PHOTOCHROMIC 調光レンズ ゴーグル



定価￥36,300(税込み)



■詳細

◆ブランド ELECTRIC エレクトリック

◆モデル ROTECK ローテック

◆フレームカラー MATTE GREY NURON

◆レンズカラー VIOLET PHOTOCHROMIC 調光レンズ（VLT16-47％）

ユニセックス 男女兼用



【フィット/サイズ】

ASIAN FIT

LARGE FIT

100mm H x 165mm W x 80mm D



ヘルメット対応

眼鏡の上からでも着用可能(OTG)



【スペック】

・lens

インジェクテッドシリンドリカルポリカーボネートレンズ

高性能反射防止コーティング

高性能防曇、キズ防止ハードコーティング

100％UVカット

広い周辺視野



・frame

モールドインジェクテッドバイオレジン使用

TPU軽量フレーム

人間工学に基づいたフレームデザイン

三層構造フェイスフォーム



・sustainability

バイオレジンTPUフレーム

Sorona製バイオファイバーストラップ

ペットボトルリサイクル素材、Repreveから作られたマイクロファイバーゴーグルケース付き

リサイクル梱包材使用





■ELECTRIC史上最も美しく高機能なゴーグル！



カルフォルニアで誕生した【ELECTRIC(エレクトリック)】はサングラスブランド「Arnette」の《Kip Arnette/キップ アーネット》により創設され、現在ではアイウェアのみならず、プレミアムアクセサリー・アパレルブランドとしてファッションや個人のスタイルを考慮しつつ、シチュエーションやライフスタイルにも沿ったアイテムを提案。



世界中で愛用されている人気ブランドです。



ROTECKは、最小化されたフレーム面積装着時安定感が増す関節式のアウトリガーそして高性能レンズを搭載しELECTRIC史上最も美しく、高機能なゴーグルです。



■送料無料



■発送方法

・佐川急便 又は・らくらくメルカリ便 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エレクトリック